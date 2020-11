Polizia, Maria Luisa Pellizzari è la prima vice capo donna

Per la prima volta nella sua storia, la Polizia ha un vice capo donna: è il prefetto Maria Luisa Pellizzari, nominata dal Consiglio dei ministri, vice capo vicario della Polizia.

Da Padova ai vertici della Polizia a Roma

Da 35 anni in Polizia, buona parte dei quali dedicati a combattere la criminalità organizzata. Maria Luisa Pellizzari, è stata anche la prima donna (e per il momento unica) a dirigere il Servizio centrale operativo, l'eccellenza investigativa del Corpo nella lotta alla mafia. Padovana, 61 anni e una laurea in giurisprudenza, il prefetto Pellizzari entra nella Polizia nel 1985 vincendo il concorso per vice commissario. Il suo primo incarico operativo è a Roma, due anni dopo, come dirigente della sezione criminalità extracomunitaria della squadra mobile di Roma. Dopo 3 anni alla direzione della Criminalpol del Lazio, nel 1992, l'anno delle stragi di Falcone e Borsellino, Maria Luisa Pellizzari passa alla Dia, dirigente della sezione investigativa del Centro di Roma. Ci rimane 9 anni e poi rientra in Polizia, come direttore della seconda divisione del Servizio centrale operativo. Nel 2012, da capo dello Sco, coordina le indagini che portano alla liberazione dell'imprenditore edile Andrea Calevo. La Pellizzari lascia il settore operativo nel 2013, quando diventa vice direttore della Scuola superiore di Polizia. L'incarico successivo è la direzione dell'ispettorato di Ps al Senato e l'ultimo, quello rivestivo fino a ieri, la direzione centrale di tutti gli istituti di istruzione.

I complimenti della sindaca Raggi

"Congratulazioni al prefetto Maria Luisa Pellizzari, nominata vicecapo della Polizia di Stato. Per la prima volta una donna riveste quest'incarico così importante: a lei vanno i miei auguri di buon lavoro". Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. "La professionalità e competenza che ha sempre dimostrato saranno molto utili in questa fase così delicata per il Paese” fa eco il Vice Ministro dell'Interno con delega alla Pubblica Sicurezza Matteo Mauri. “E' la prima volta assoluta della nomina di una donna in un ruolo così importante è anche una buona notizia e un segnale significativo per tutto il Paese”.