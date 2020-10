Meteo, le previsioni di sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre

L’anticiclone africano sarà il protagonista del weekend di Ognissanti. Le temperature saliranno oltre la media del periodo di quasi 8 gradi con valori massimi che al Sud e sulle vallate del Trentino Alto Adige toccheranno i 23-24 gradi. Il sole non splenderà ovunque: in Val Padana sono attese nebbie anche fitte. Foschie lungo le coste e nelle valli

Nel weekend l'anticiclone africano farà arrivare sull'Italia, in anticipo di una decina di giorni, la tradizionale estate di san Martino. Per almeno 4-5 giorni il nostro Paese sarà protetto dall'alta pressione che dal deserto algerino si sta espandendo su tutto il bacino del Mediterraneo. I prossimi giorni saranno caratterizzati da un tempo piuttosto soleggiato al Centro-Sud e sui rilievi, con nebbie e cieli grigi sulla Pianura Padana. Dove il tempo sarà nebbioso la temperatura rimarrà piuttosto bassa non superando i 14 gradi. In montagna, invece, il clima sarà molto mite con lo zero termico sui 4000 metri (valori che si raggiungono d’estate).

Le previsioni di sabato 31 ottobre

Al Nord cieli sereni o poco nuvolosi sui rilievi e lungo le coste, nebbie anche fitte lungo il Po e cieli coperti in pianura. Spesso coperto anche in Liguria. Tempo sereno o al più velato sulle regioni centrali con nebbie durante la notte e al primo mattino nelle valli appenniniche. Sereno al Sud con annuvolamenti su bassa Calabria e la Sicilia nord orientale. Temperature in aumento.

Le previsioni di domenica 1 novembre

Nebbie diffuse su molte zone della Pianura Padana, grigio con possibili pioviggini sulla Liguria. Clima fresco dove nuvoloso. Le nebbie interesseranno anche la Toscana, l’Umbria e il Lazio nella prima parte del giorno. Più soleggiato sul versante adriatico. Cieli parzialmente nuvolosi al Sud, maggiori annuvolamenti sulla Campania. Temperature stazionarie e miti.