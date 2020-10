Dpcm, anche Carpisa e Yamamay chiuderanno alle 18 per solidarietà

"Le nostre attività, pur non essendo soggette all'obbligo di legge, da oggi chiuderanno alle 18: è un gesto di fratellanza, ma anche la presa d'atto che la decisione del governo non è altro se non un coprifuoco mascherato" ha detto Gianluigi Cimmino, CEO di Pianoforte Holding

Yamamay e Carpisa hanno deciso che da oggi, mercoledì 28 ottobre, chiuderanno i negozi a gestione diretta dei due brand, oltre 300 sul territorio italiano, alle ore 18.00. Un modo per manifestare la propria solidarietà alle categorie di lavoratori più colpite dal nuovo Dpcm del 25 ottobre scorso ( TUTTE LE MISURE) per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus ( LIVEBLOG - SPECIALE ). I due brand, attraverso questo gesto, vogliono mostrare la propria vicinanza ai settori più colpiti quali ristorazione, sport, spettacolo e molti altri e ai loro lavoratori, a tutti i livelli.

"Un gesto di fratellanza"

"La chiusura alle 18 è un tentativo di spaccare il fronte dei lavoratori, metterli l’uno contro l’altro. È un tentativo che non riuscirà" ha detto Gianluigi Cimminio, CEO di Pianoforte Holding, aggiungendo che si tratta di un gesto di "solidarietà e fratellanza ma anche la presa d’atto che la decisione del governo non è altro se non un coprifuoco mascherato". Della Pianoforte Holding fanno parte i marchi Yamamay, Carpisa e Jacked. L'imprenditore Cimminio, nei giorni scorsi, già si era detto critico nei confronti delle misure prese dal governo e aveva definito il decreto per la seconda ondata di contagi da Covid-19 "una Caporetto".