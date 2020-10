Scossa di magnitudo 3.9 in Svizzera, avvertita anche in Valtellina

Una scossa di terremoto è stata avvertita in serata in Valtellina (Lombardia), soprattutto dagli abitanti dei piani più alti dei palazzi. Come riporta l'Ingv, l'epicentro del sisma, di magnitudo 3.9 alla profondità di due km, è stato localizzato in Svizzera. Il terremoto è stato seguito da altre tre scosse, di cui una di magnitudo 3.4. In Valtellina non risultano danni a cose o persone.