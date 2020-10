Meteo, le previsioni di lunedì 26 ottobre

Un ciclone polare dall'Islanda arriva in Italia a inizio settimana portando rovesci e nevicate sulle Alpi. Nebbie sulla pianura padana. Precipitazioni sparse anche sulle regioni centrali. Qualche nuvolosità, ma in prevalenza bel tempo, nel Mezzogiorno a eccezione della Campania

L'ultima settimana di ottobre inizia con un forte maltempo a partire dal Nord Italia e in spostamento anche al Sud. Arriva un ciclone polare dall'Islanda che porta nevicate sulle Alpi e rovesci nel Settentrione e in alcune regioni centrali. Qualche pioggia in Campania, lunedì ancora di bel tempo nel resto del Mezzogiorno (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord Neve sulle Alpi, piogge e temporali soprattutto in Lombardia e Piemonte dove sono previsti 100mm di pioggia. Il maltempo si allarga in serata dal Nordovest anche al Nordest. Fenomeni abbondanti a ridosso dei rilievi e temperature in calo a Ovest con massime tra i 15°C e i 20°C. Lunedì di pioggia a Milano con minima di 11°C e massima di 15°C. Cielo coperto e precipitazioni anche a Torino, seppur di minore intensità rispetto al capoluogo lombardo.

Le previsioni al Centro Rovesci anche nelle regioni centrali a partire dall'Alta Toscana. Pioggia e temporali in serata anche sulla Sardegna e qualche precipitazione sul Lazio. Nubi sparse alternate a schiarite nelle restanti aree. Le massime continuano a mantenersi tra i 20°C e i 24°C. Roma apre la settimana con cielo grigio e qualche rovescio in tarda serata, nuvolosità anche a Firenze con temporali nell'ultima parte della giornata.