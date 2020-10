Reggio Emilia, sparatoria nel centro storico, tre feriti

A quanto si apprende, il responsabile sarebbe un giovane che, in seguito a una discussione con altri ragazzi, avrebbe tirato fuori una pistola scacciacani modificata e avrebbe sparato per poi scappare via tra la folla spaventata facendo perdere le sue tracce. A quell’ora c’erano molte persone nelle vie centrali della città e nei luoghi della movida, presidiate da agenti delle forze dell’ordine in ottemperanza al Dpcm del Governo, subito intervenuti sul posto insieme ai soccorritori. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile. Poco dopo è arrivato anche il sindaco Luca Vecchi, avvisato della sparatoria dalla Polizia.

Le dichiarazioni del sindaco

"Inammissibile un episodio del genere e che un giovane esca armato. Questa non è una città violenta. Il responsabile deve essere subito individuato" ha dichiarato ai media il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi. "Il comandante della Polizia Locale, Stefano Poma - ha scritto su Facebook - mi ha allertato perché sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco in Piazza del Monte. Sono accorso subito sul luogo insieme alle forze dell'ordine e ai soccorritori. Le indagini sono in corso e sapremo nelle prossime ore più dettagli, rispetto ai quali in questa fase è d'obbligo l'assoluta cautela. E' comunque un fatto molto grave che non può accadere nella nostra città. Mi auguro che i responsabili vengano individuati quanto prima e puniti con severità, perché fatti come questo non devono accadere e vanno necessariamente stroncati".