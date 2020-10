Uomo ucciso a coltellate per motivi passionali a Umbertide

Un uomo di 35 anni marocchino è stato ucciso a coltellate la scorsa notte a Umbertide, in provincia di Perugia, in un appartamento. Il presunto responsabile sarebbe stato già individuato e fermato dai carabinieri di Città di Castello che stanno indagando sull'accaduto. Secondo quanto ricostruito fino ad ora dagli investigatori, l’omicidio sarebbe avvenuto durante una lite scoppiata per motivi passionali. La vittima è stata colpita da diverse coltellate mentre si trovava nell'abitazione di una donna e il suo coinquilino, entrambi connazionali. A causa delle ferite riportate, il trentacinquenne è morto prima del trasporto in ospedale.