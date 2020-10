Meteo, le previsioni di lunedì 12 ottobre

In arrivo piogge e temporali su gran parte del Paese, con fenomeni che si concentreranno soprattutto a Sud. Condizioni più stabili nelle regioni del Nord, con poche nubi e qualche pioggia locale. Temperature stazionarie o in diminuzione, con massime generalmente comprese tra i 14 e i 21 gradi. Venti da moderati a forti, e mari da mossi a molto mossi

Quella di lunedì 12 ottobre sarà una giornata caratterizzata da piogge e temporali su gran parte del Paese, con fenomeni che si concentreranno soprattutto al Sud. Condizioni più stabili nelle regioni del Nord, con poche nubi e qualche pioggia locale. Temperature stazionarie o in diminuzione, con massime generalmente comprese tra i 14 e i 21 gradi. Venti da moderati a forti, e mari da mossi a molto mossi ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Nubi al Nord. Nuvolosità irregolare dal mattino ma senza precipitazioni, qualche pioggia locale interesserà soltanto la Liguria e l’Emilia-Romagna. Nel pomeriggio atteso un miglioramento generale, con cieli poco nuvolosi su tutti i settori e qualche pioggia residua sull’Emilia-Romagna. Le stesse condizioni proseguiranno anche in serata. Temperature stazionarie con massime comprese tra i 15 e i 18 gradi. Venti moderati da Nord e mari mossi o molto mossi. Parzialmente nuvoloso e 17 gradi a Milano, sereno e 14 gradi a Torino.

Le previsioni al Centro

Instabilità al Centro. Al mattino piogge sparse su gran parte dell’area, asciutto in Toscana. Stesse condizioni anche nel pomeriggio, con possibili precipitazioni a carattere temporalesco. In serata ancora precipitazioni su Marche e Abruzzo, e variabile altrove. Neve sull'Appennino oltre i 1800 metri. Temperature in diminuzione con massime comprese tra i 14 e i 19 gradi. Venti da moderati a forti da Nord Est e mari mossi o molto mossi. Temporale e 18 gradi a Roma, pioggia e 16 gradi a Firenze.

Le previsioni al Sud

Pioggia anche al Sud. Maltempo dal mattino su tutti i settori con fenomeni anche a carattere temporalesco. Temporali anche nel pomeriggio, soprattutto su Sicilia, Campania e Molise. Piogge e temporali diffusi ancora in serata, su Campania, Basilicata e Puglia. Temperature in calo, con massime comprese tra i 17 e i 21 gradi. Venti forti da Sud Ovest e mari molto mossi. Pioggia a Napoli e Palermo, con temperature di 18 e 19 gradi.