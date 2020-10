Meteo, le previsioni di giovedì 8 ottobre

Da giovedì l’anticiclone si rinforzerà sull’Italia e si aprirà una fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Il bel tempo sarà accompagnato anche da un graduale aumento delle temperature che saranno ogni giorno più miti. La classica ottobrata avrà però vita breve: da domenica si prepara un affondo preveniente dall’Artico. Il maltempo questa volta farà abbassare drasticamente le temperature. Tornerà la neve sulle Alpi e l’Appennino settentrionale a quote medio basse (1000 metri). Non sono escluse le prime gelate notturne in Val Padana.

Le previsioni al Nord

Generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli e temperature miti. Le massime saranno comprese tra 19 e 24 gradi.

Le previsioni al Centro

Dopo un mercoledì burrascoso sul versante tirrenico il tempo sarà in veloce ripresa. Ci attendiamo una giornata stabile con temperature in aumento e comprese tra 20 e 24 gradi.

Le previsioni al Sud

Situazione molto simile anche sulle regioni meridionali. Al primo mattino saranno possibili dei piovaschi sulla Sicilia nord orientale ma in rapido miglioramento. Sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature fino a 24 gradi.