Decreto sicurezza, in arrivo una "norma Willy”: ecco cosa prevede

I ministri Bonafede e Lamorgese pronti a introdurre nel dl alcune novità. Dalle indiscrezioni, si va verso un inasprimento delle pene per il reato di rissa e il daspo dai locali pubblici e di intrattenimento per chi sia stato denunciato o condannato per atti di violenza fuori da un locale. Misure che arrivano dopo la morte del giovane fuori da una discoteca nel Lazio