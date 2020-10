Terremoto in Molise, scossa magnitudo 3.1 avvertita dalla popolazione

Terremoto di magnitudo 3.1 a Scapoli, nella provincia di Isernia. La scossa è stata avvertita alle 16.09 dalla popolazione, ma al momento non si registrano danni a persone o a cose. Il sindaco è in contatto con la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale e ha allertato il gruppo di Protezione Civile di Scapoli per effettuare dei sopralluoghi sul territorio comunale.