Meteo, le previsioni di sabato 3 e domenica 4 ottobre

Un profondo ciclone collocato tra Inghilterra e Francia sta pilotando diverse perturbazioni verso il nostro Paese. (Forte maltempo al Nord: frane e allagamenti, l’ultimo aggiornamento). I fronti perturbati sono sospinti da intensi venti sciroccali che renderanno i mari agitati e che favoriranno anche un rialzo delle temperature notturne al Nord e di quelle diurne al Centro Sud (oltre i 30 gradi in Puglia).

Le previsioni di sabato 3 ottobre

Dopo aver interessato violentemente il Nord Ovest (Frane in Liguria. LE FOTO), le piogge si sposteranno sul Triveneto e la Romagna. E’ stata diramata un’allerta rossa, la più alta della categoria per il Veneto a causa delle piogge e dell’acqua alta nella laguna veneziana con picco di 130 cm a metà giornata. Tempo in brusco peggioramento anche al Centro con piogge e temporali sull’area tirrenica in estensione fino alle Marche. Al Sud le piogge bagneranno solamente l’alta Campania. Sulle altre zone è previsto tempo soleggiato o con cieli velati.

Le previsioni di domenica 4 ottobre

In giornata è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione al Nord con un vistoso peggioramento entro sera. Le piogge si concentreranno sul Levante ligure, media e alta Toscana, Emilia e Veneto. Neve sulle Alpi a partire dai 1600 metri di quota. Qualche pioggia anche è prevista anche sul Lazio. Altrove (soprattutto al Meridione) il tempo sarà più stabile e soleggiato. Temperature in lieve calo, più marcato al Sud.