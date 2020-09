Il 29 settembre è la giornata contro lo spreco alimentare: gli eventi

Si tiene oggi 29 settembre la prima Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari. Tra le iniziative, quella della app Too Good To Go che permette di ordinare i piatti antispreco di famosi chef, accompagnati dalle loro ricette. E per l'occasione, Carlo Cracco ha realizzato una candid camera coi clienti del suo ristorante. GUARDA IL VIDEO

Da Cracco a Heinz Beck, le Chef Box antispreco

Tante le iniziative previste per l’occasione. La app contro lo spreco alimentare Too Good To Go, ad esempio, riunisce 11 importanti chef della ristorazione italiana, come Carlo Cracco e Heinz Beck, che mettono a disposizione delle “Chef Box” con il loro piatto antispreco, accompagnato dalla ricetta. Basta prenotare il piatto stellato sulla app per ritirarlo direttamente al ristorante, accompagnato dalle istruzioni dello chef per realizzarlo.

La candid camera di Cracco ai clienti

Ad aderire per primo all’azione collettiva antispreco lanciata da Too Good To Go è stato Carlo Cracco che, in un video dal tocco ironico realizzato presso il Ristorante Cracco di Milano, ha voluto sottolineare l’importanza della lotta agli sprechi alimentari anche nell’alta cucina e sensibilizzare i propri clienti, impiattando e servendo al tavolo soltanto due terzi di una pizza (guarda il video in alto). Una piccola provocazione per raccontare come ogni anno circa un terzo del cibo prodotto per consumo umano in tutto il mondo venga sprecato.