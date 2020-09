Scuola, polemica sulla frase di un libro: "Sei sporca o nera?"

"Sei sporca o sei tutta nera?". Questa è la frase che ha generato una nuova polemica riguardo ai libri di testo nelle scuole, dopo quella della vignetta in cui un bambino di colore dice " io volere imparare italiano bene ", contenuta in un libro del gruppo editoriale Raffaello. La denuncia è arrivata su Facebook da Marwa Mahmoud , consigliera comunale di Reggio Emilia e presidente della Commissione consiliare diritti umani, pari opportunità e relazioni internazionali.

Il testo con il bambino bianco che parla con la bambina di colore

Mahmoud ha fotografato e pubblicato la pagina del libro dal titolo "Una nuova amica" in cui un ipotetico bambino racconta una sua giornata al parco. Il paragrafo è corredato da una vignetta che mostra un bambino bianco con capelli castani e una bimba di colore. "Mentre ero al parco - si legge - e guardavo un insetto nella terra, si è fermata una bambina accanto a me. Era piccola e tutta nera. Aveva delle buffe treccine sulla testa e degli occhi birbanti. Sei sporca o sei tutta nera? Le ho chiesto con curiosità". "Lei non mi ha risposto, ma ha fatto una capriola. Ne ho fatta una anch'io - prosegue ancora - ma sono caduto tutto storto. Poi è venuta vicino a me. Sei proprio nera, le ho detto toccandola con un dito. Lei ha sorriso ed è scappata via".