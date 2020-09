Duomo di Spoleto, rubate le reliquie di Papa Giovanni Paolo II

Boccardi: "Ferita la sensibilità dei fedeli"

In un videomessaggio, il presule definisce il furto un atto grave che ferisce la sensibilità e la devozione di tante persone. "Voglio sperare che si tratti di un atto di superficialità, non con l'intenzione di offendere la sensibilità dei fedeli - afferma Boccardo -. Voglio sperare altresi' che questo gesto sconsiderato non sia stato compiuto a fini di lucro". La reliquia di San Giovanni Paolo II trafugata, un'ampolla con delle gocce di sangue incastonata in un reliquiario dorato, era stata donata alla Chiesa di Spoleto-Norcia il 28 settembre 2016 dall'allora arcivescovo di Cracovia, il cardinale Stanislaw Dziwisz. Doveva essere trasferita nella nuova chiesa di San Nicolò in Spoleto intitolata proprio al Papa polacco, la cui consacrazione e' prevista il 22 ottobre prossimo.