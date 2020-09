Meteo, le previsioni di mercoledì 23 settembre

Continua la perturbazione autunnale che ha portato intense precipitazioni e colonnina di mercurio in calo in diverse aree del Nord e del Centro. Al Sud, in generale, nonostante qualche nube sono previste ancora temperature estive

Una forte perturbazione autunnale continuerà ad attraversare buona parte dell’Italia nella giornata di mercoledì 23. Precipitazioni, in alcuni casi anche molto sostenute, sono previste in diverse aree del Nord e del Centro. Mentre il Sud, in generale, si manterrà su un meteo tipicamente estivo, con temperature oltre i 30 gradi in alcune città (LE PREVISIONI).