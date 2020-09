Maltempo, allerta arancione in Calabria e Sicilia, gialla in Puglia

Nuova allerta per maltempo nel Sud Italia, oggi, 17 settembre, diramata dalla Protezione civile: è arancione in Calabria e Sicilia, e gialla invece in Puglia. Una perturbazione porta infatti in queste ore piogge, temporali e venti forti sulle regioni meridionali: sono previste precipitazioni diffuse e localmente anche molto intense, accompagnate da fulmini e grandinate (LE PREVISIONI).