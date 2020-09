Maltempo, nubifragi e mareggiate nel Catanzarese: danni e disagi

Un ciclone tropicale, denominato in gergo Medicane, si è formato sullo Ionio e sta interessando con violente precipitazioni la Calabria. I nubifragi in tutta la provincia stanno provocando danni e disagi alla circolazione. Le spiagge sono state risucchiate da onde alte anche alcuni metri

Sono molti i disagi registrati in provincia di Catanzaro a causa dell'eccezionale ondata di maltempo che imperversa sulla costa ionica calabrese dalla scorsa notte.

Nubifragi e mareggiate

Lungo tutta la costa sono state soprattutto le mareggiate a creare problemi, con danni ingenti sulle spiagge che sono state risucchiate dalle onde alte alcuni metri. Barche trascinate in acqua in diversi centri, con disagi nell'area di Simeri Mare, dove anche gli stabilimenti balneari hanno subito danni. Nella prima mattinata disagi anche per la viabilità con allagamenti lungo la strada statale 106 e sulle arterie secondarie a Botricello e Cropani. Molti i fulmini che, al momento, non hanno creato conseguenze