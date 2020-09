Premio giornalistico Letizia Leviti, online il nuovo bando

Il tema della quarta edizione dedicata alla giornalista di Sky Tg24 scomparsa nel 2016 è incentrato sull'articolo 32 della nostra Costituzione ed è destinato agli under 35 freelance e collaboratori

"Articolo 32" è il tema della quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Letizia Leviti, la giornalista di Sky Tg24 prematuramente scomparsa nel luglio 2016 , che ci ha lasciato con un messaggio straordinario sulla vita e sul mestiere (VIDEO).

Il premio, che consiste nell'importo di 2000 euro e nel conferimento di una targa, verrà assegnato il 12 dicembre a Firenze nel Palazzo Vecchio a Firenze.

E' riservato ai giovani giornalisti Under 35 freelance e collaboratori non assunti nelle redazioni. La partecipazione (qui il bando) può riguardare un singolo autore o una squadra con un solo elaborato realizzato in un formato a scelta: carta stampata, video, online, radio, podcast , webdoc , online.

L’elaborato che partecipa al concorso deve essere stato pubblicato tra il primo luglio e il trentuno luglio 2020 su media registrati in Italia. La domanda di partecipazione scade invece il 10 ottobre la domanda di partecipazione.

"Articolo 32"

Il tema di quest'anno, “Articolo 32” appunto, fa riferimento alla Costituzione italiana. La nostra Carta sancisce il diritto alla salute “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. La giuria vuole valorizzare il lavoro del giornalista che, con un reportage o inchiesta, ha affrontato con profondità, passione e sincerità il tema della salute pubblica in diverse sfumature, da quella tecnico-scientifica a quella sociale e morale, indagando in particolare cause ed effetti della malasanità.

Il concorso si rivolge, quindi, non solo a reportage e inchieste “sulla pandemia” ma anche “oltre lapandemia”: elaborati sulla correlazione tra inquinamento ambientale e malattie, criticità nell’organizzazione e interazione della sanità pubblica con quella privata, problematiche specifiche e strutturali del settoresociosanitario, cause di cattiva gestione e di inefficienza del settore sanitario, esempi virtuosi, confronto tra modelli di organizzazione, analisi delle norme e delle competenze nazionali, regionali e locali, scenari e prospettive del settore sanitario e sociosanitario, i volontari della salute, etica e salute, la salute del prossimo, salute e verità. Inoltre la verifica delle fonti insieme al lavoro di ricerca sarà fondamentale per la valutazione della giuria.