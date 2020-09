Meteo, le previsioni di lunedì 14 settembre

Ritorna in grande stile l’anticiclone africano con tempo soleggiato su tutto il Paese e temperature tipicamente estive. Il tempo migliorerà anche in Sicilia, penalizzata nei giorni scorsi da piogge e temporali. Questa situazione durerà almeno fino a venerdì, anche se a metà settimana sono previsti brevi temporali sulle Alpi e l’Appennino

Da lunedì e per buona parte della settimana ci attendiamo una fase di caldo anomalo con temperature che spesso raggiungeranno i 32-34 gradi. Una vera e propria estate settembrina e che riguarderà praticamente tutto il Paese. Il tempo migliorerà gradualmente anche in Sicilia dopo le ultime piogge previste sul Catanese e Siracusano. Le temperature risulteranno fino a 6-8 gradi superiori alla media si stagione.

Le previsioni al Nord

Rinforzo dell’alta pressione su tutte le regioni dove è previsto tempo sereno o poco nuvoloso. Maggiore nuvolosità nel pomeriggio sui rilievi ma senza eventi significativi. Temperature in rialzo con punte di 32 gradi a Bologna, 31 a Torino e 30 a Milano.

Le previsioni al Centro

Tempo soleggiato in pianura e lungo le coste con possibili incursioni temporalesche sulle vette appenniniche. Venti deboli con locali rinforzi sull’Adriatico. Molto caldo con massime di 32 gradi a Firenze e Roma, 30 a Perugia.

Le previsioni al Sud

Nuvolosità a tratti compatta in Campania, Calabria e Sicilia ma in miglioramento anche su queste regioni. Deboli piogge saranno possibili sulla Calabria tirrenica e in Basilicata. Temperature elevate con picchi di 32-33 gradi in Campania.