Maltempo, nubifragio a Palermo. Sottopassi riaperti ma sorvegliati

Un violento nubifragio si è abbattuto su Palermo, a partire dalla 13.30, in linea con le previsioni della Protezione civile che aveva diramato un’allerta meteo. Allagate diverse zone della città. Per sabato sono attese altre precipitazioni, un miglioramento è atteso per la giornata di domenica

Una bomba d’acqua ha interessato nelle ore centrali del giorno la città di Palermo, allagando diverse zone della città. In via precauzionale, dopo il nubifragio, la Polizia municipale ha proceduto alla chiusura al transito dei sottopassi della circonvallazione, uno dei punti fortemente critici per le alluvioni. In un secondo momento i sottopassi sono stati riaperti ma sorvegliati. Le pattuglie sul posto stanno deviando il traffico.

Allagate diverse zone della città



Allagamenti si registrano in altre zone con le squadre dei vigili del fuoco in azione. E’ scattato anche il monitoraggio della situazione a monte della circonvallazione per possibili allagamenti e frane.