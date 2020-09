Meteo, le previsioni di martedì 8 settembre

Migliora il tempo sull'Italia dopo gli acquazzoni di lunedì. Aumenta l'alta pressione su tutta la Penisola, con ampie schiarite eccetto qualche temporale sulla Sicilia nord-orientale e sulla Sardegna, e qualche piovasco sulla Calabria appenninica. Temperature in rialzo al Nord e al Centro

Dopo un lunedì caratterizzato da piogge e forti temporali su molte aree del Nord ( LA TROMBA D'ARIA SU GENOVA ) e più soleggiato al Centro-Sud, martedì 8 settembre sarà una giornata più stabile su tutta Italia, grazie allo spostamento del vortice temporalesco verso la Spagna. Il tempo migliora decisamente su tutte le regioni, eccetto nubi sparse sulle coste tirreniche e qualche isolato temporale sulla Sicilia nord-orientale, sulla Calabria appenninica e sulla Sardegna centro-occidentale. Temperature in leggero rialzo al Nord e al Centro, stabili al Sud ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Al mattino inizio giornata ancora variabile, ma con basso rischio di precipitazioni. Ancora qualche nube al Nord-Ovest, con occasionali piogge sui rilievi della provincia di Cuneo. Sul resto delle regioni invece il sole sarà maggiormente presente. Ampie schiarite dalla sera, specie in pianura. Temperature in lieve rialzo, massime tra 22 e 27 gradi. A Milano si raggiungeranno i 26 gradi, a Torino 24.

Le previsioni al Centro

Al Centro giornata maggiormente nuvolosa lungo i settori tirrenici, ma senza piogge. Qualche annuvolamento in più in Appennino con rischio di isolati fenomeni. Sole prevalente altrove. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. A Roma e Firenze si toccheranno i 31 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud avvio di giornata all'insegna della variabilità. Molte nubi e qualche piovasco sulla Calabria montuosa e temporali sui rilievi nordorientali della Sicilia. Nel pomeriggio peggiora sulle zone interne della Sardegna con qualche temporale. Temperature con poche variazioni, massime tra 28 e 33. A Napoli la colonnina raggiungerà i 32 gradi, a Palermo si fermerà a 30.