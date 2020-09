Meteo, le previsioni di venerdì 4 settembre

Sarà una giornata di sole su tutto il Paese. Qualche pioggia locale solo sulla Sicilia, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stabili o in lieve aumento, con massime generalmente comprese tra i 24 e i 30 gradi

Sole su tutto il Paese per la giornata di venerdì 4 settembre. Qualche pioggia locale solo sulla Sicilia, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stabili o in lieve aumento, con massime generalmente comprese tra i 24 e i 30 gradi. Venti moderati e mari da poco mossi a molto mossi ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Cieli sereni al Nord. Al mattino sole su tutti i settori, qualche nube a Nord Est ma senza precipitazioni previste. Nel pomeriggio proseguirà il bel tempo su tutta l’area con solo poche nubi in transito. Condizioni stabili anche in serata e cieli stellati. Temperature stabili, con massime comprese tra i 24 e i 28 gradi. Venti moderati da Nord Ovest e mari poco mossi. Sole a Milano e Torino, con temperature di 28 e 25 gradi.

Le previsioni al Centro

Sole prevalente al Centro. Al mattino cieli sereni e tempo asciutto su tutte le regioni, qualche addensamento sulla Sardegna. Stesse condizioni nel pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta l’area. Tempo stabile anche in serata. Temperature in lieve aumento, con massime comprese tra i 25 e i 30 gradi. Venti moderati da Nord Ovest e mari poco mossi o localmente mossi. Sole a Roma e Firenze, con temperature di 31 e 32 gradi.

Le previsioni al Sud

Qualche nube al Sud. Al mattino sole prevalente su tutta l’area e nuvolosità sulla Sicilia. Nel pomeriggio nubi in aumento sulla Calabria e locali piogge sulla Sicilia, stabile altrove. Tempo stabile anche in serata, con cieli ovunque sereni o poco nuvolosi. Temperature in rialzo, con massime comprese tra i 25 e i 29 gradi. Venti moderati da Nord e mari da mossi a molto mossi. Sole e 32 gradi a Napoli, parzialmente nuvoloso e 28 gradi a Palermo.