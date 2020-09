Bologna, presunti festini con minori: ai domiciliari ex candidato Lega

Tra le persone coinvolte nelle indagini c'è Luca Cavazza, 27enne agente immobiliare e candidato, non eletto, alle regionali di gennaio in Emilia-Romagna con il Carroccio. I carabinieri stanno indagando su presunte feste con minorenni a base di sesso e droga

I carabinieri di Bologna stanno indagando su presunti festini di sesso e droga con ragazze minorenni. Tra le persone coinvolte nell'indagine c'è anche Luca Cavazza, 27 anni, agente immobiliare e candidato, non eletto, alle regionali di gennaio in Emilia-Romagna con la Lega. La custodia in carcere è scattata invece per l'imprenditore Davide Bacci.

Le indagini dei carabinieri

Cavazza, conosciuto in città nell'ambiente dei tifosi della Virtus basket, si troverebbe attualmente agli arresti domiciliari come anche un altro indagato. Misure più leggere sono scattate per altre tre persone, tra le quali un avvocato. Ieri il nucleo operativo dei carabinieri della compagnia Bologna Centro ha eseguito in tutto sei misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti.