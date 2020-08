Scossa di magnitudo 3.5 nell'Anconetano: nessun danno segnalato

Il sisma è stato registrato alle 4.46 di oggi, 27 agosto. L'epicentro è stato localizzato a 5 km da Cerreto, l'ipocentro è a una profondità di 6 km. Il movimento tellurico è stato avvertito a Fabriano (Ancona), Matelica (Macerata) e in varie località della provincia di Macerata

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata a Cerreto d'Esi, nell'Anconetano, alle 4.46 di oggi, 27 agosto. Ne dà notizia l'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro del sisma è stato localizzato a 5 km da Cerreto, l'ipocentro è a una profondità di 6 km. Non si hanno notizie di danni a persone o cose. Il movimento tellurico è stato avvertito a Fabriano (Ancona), Matelica (Macerata) e in varie località della provincia di Macerata. Ci sono state varie chiamate ai vigili del fuoco. Nessuno è sceso in strada.