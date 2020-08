Coronavirus, Ricciardi: “È possibile riaprire le scuole e votare"

Il consigliere del ministero della Salute, intervistato da IlSussidiario.net, torna sulle sue dichiarazioni di ieri, dopo essere stato accusato di voler rimandare la tornata elettorale e il rientro in classe: "Quello che mi è successo è un tipico caso di infodemia, io ho detto il contrario di quello" che è stato riportato. E aggiunge: “In caso di focolaio infettivo dentro la scuola si valuterà caso per caso”. Salvini: “Ora non c'è emergenza, lo dicono i numeri”

"Ho detto che in Italia adesso è possibile riaprire le scuole e andare votare". Così Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, in un’intervista al quotidiano online IlSussidiario.net torna a parlare del suo intervento di ieri nella trasmissione Agorà, dopo il quale era stato accusato di voler rimandare il voto del 20 e 21 settembre in caso di una risalita dei contagi da Covid-19: "Quello che mi è successo è un tipico caso di infodemia, io ho detto il contrario di quello" che è stato riportato.

“È stato riportato che io mettevo in dubbio riapertura delle scuole e le elezioni” leggi anche Azzolina: "Se studente positivo, possibile quarantena per classe" Ricciardi, che oggi sarà ospite al Meeting di Rimini, ribadisce: "A una domanda sulla riapertura delle scuole e sulla tenuta delle elezioni ho detto 'in Italia si possono e si debbono riaprire le scuole e si può votare ma bisogna fare in modo che non succeda quello che sta avvenendo in altri Paesi'”. “Invece - continua - è stato riportato che io mettevo in dubbio la riapertura delle scuole e le elezioni: da siti farlocchi o pirata te lo aspetti, ma non dai grandi media italiani. Per fortuna chiunque può verificare, visto che ero in televisione". Già ieri, Ricciardi aveva spiegato che le sue parole si riferivano ad altri Paesi, e anche oggi dice: “Nei Paesi in cui si verifica una risalita dei contagi stanno pensando di non riaprire le scuole o di rinviare altre attività importanti come lo sono le elezioni".

“Focolaio a scuola? Si valuta caso per caso” approfondimento Scuola, raccomandazioni Cts: "Mascherine obbligatorie sopra i 6 anni" "In caso di focolaio infettivo dentro la scuola - spiega poi Ricciardi - si valuterà caso per caso, in certi basterà l'isolamento di una classe, in altri servirà la chiusura della scuola". Una cosa che sta già accadendo in Francia e Germania e che non è un'opportunità così remota. "Non lo è - replica Ricciardi - tanto più circola il virus, tanto più è probabile. Dobbiamo abbassare la circolazione del virus fuori dalla scuola, ed evitare di farcelo entrare dentro".