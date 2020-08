Lignano, ragazza 15enne violentata: la polizia ferma 3 minorenni

La giovane ha denunciato di essere stata stuprata in spiaggia da alcuni ragazzi la notte di Ferragosto. Tre minorenni sono stati fermati e identificati dalla squadra mobile, anche grazie a filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Del gruppetto, secondo le prime ricostruzioni, due la avrebbero violentata mentre il terzo si sarebbe limitato a guardare

Una ragazza di 15 anni, veneziana, ha denunciato di essere stata violentata in spiaggia a Lignano, in provincia di Udine, da alcuni ragazzi la notte di Ferragosto. Tre minorenni sono stati fermati dalla squadra mobile di Udine. Si sarebbe arrivati a loro grazie anche a filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Del gruppetto, secondo le prime ricostruzioni, due la avrebbero violentata mentre il terzo si sarebbe limitato a guardare o a stare nei pressi. I tre sospettati di essere i responsabili delle violenze sessuali sono stati oggi portati in Questura. Sono stati identificati e ora verranno vagliate le singole posizioni e le relative responsabilità nella vicenda.

La dinamica Secondo alcuni giornali locali, la giovane turista era arrivata dal Veneto con un gruppo di amici. A un certo punto la 15enne sarebbe rimasta sola in spiaggia e sarebbe stata avvicinata dai tre che l'hanno violentata. Quando gli amici sono tornati hanno trovato la ragazzina in lacrime e ha detto loro di essere stata violentata da ragazzi che sono poi fuggiti. La ragazza ha chiamato la Polizia che ha subito fatto partire le ricerche degli stupratori anche con l'ausilio anche della Polizia locale e dei carabinieri, ma del terzetto in fuga si sono perse le tracce per alcune ore.