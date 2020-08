Genova, uomo ucciso durante una lite: figlio confessa, arrestato

La vittima, 62 anni, era sottoposta a un divieto di avvicinamento alla famiglia per maltrattamenti. Il figlio maggiore ha raccontato di aver aggredito il padre, che si era recato nell'appartamento dove vivevano i figli e la moglie, durante un violento litigio. L'uomo chiedeva di ritirare la denuncia che aveva portato al provvedimento restrittivo

Un uomo di 62 anni è stato ucciso la scorsa notte nel Genovese, in un appartamento di San Biagio, frazione di Pontedecimo. A chiamare la polizia è stato uno dei figli dell'uomo, il maggiore, che ha confessato di aver colpito il genitore con un mattarello e un cacciavite durante un litigio. Il giovane, 28 anni, è stato arrestato per omicidio aggravato dal vincolo di parentela. L'omicidio è avvenuto al termine di una lite nell'appartamento dove vivevano i figli e la moglie della vittima. Secondo quanto appreso, l'uomo aveva un divieto di avvicinamento al nucleo familiare per maltrattamenti.