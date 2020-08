1/15 ©Fotogramma

Il ministero della Salute e l'Iss hanno messo a punto un piano in cui ipotizzano quattro ipotetici scenari della pandemia di coronavirus in Italia in autunno e in inverno. Nel dossier, gli esperti indicano anche le possibili contromisure

Coronavirus in Italia, l'autunno è un'incognita. Le previsioni e i consigli degli esperti