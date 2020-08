Taranto, balletto in scuola della Marina. La tenente: perché punirmi?

I marinai tutti schierati, in divisa, la musica che parte e un balletto perfettamente coordinato che prende il via. Sono le immagini contenute in un video condiviso su YouTube e subito diventto virale, che ha come protagonisti gli studenti della scuola sottufficiali della Marina Militare di Taranto. Marina che non ha gradito il gesto e ha deciso di aprire un'indagine interna sull'accaduto.