Meteo, le previsioni di martedì 4 agosto. VIDEO

Una violenta perturbazione sta scivolando dalle regioni settentrionali al Centro Sud. Il suo passaggio pone definitivamente la fine della pesante ondata di calore degli ultimi giorni. A causa della tanta energia in gioco non è esclusa la possibilità di eventi meteo estremi come grandinate e nubifragi. Sulle zone montuose massima allerta per possibili alluvioni lampo e frane lungo i versanti a causa delle ingenti quantità di pioggia previste in pochissimo tempo.

Altre 48 ore di maltempo

Martedì 4 agosto il vortice si sposterà verso Est, investendo le regioni adriatiche e provocando piogge e temporali dapprima tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi, nel corso del pomeriggio, anche tra Romagna, Marche e Abruzzo. Altrove il sole tornerà a splendere in maniera più decisa e in un contesto climatico gradevole. Successivamente il peggioramento si estenderà al Centro Sud nella giornata di mercoledì 5 con rovesci temporaleschi su basso Lazio, coste abruzzesi, Campania, Basilicata e Puglia.

Le previsioni al Nord

Piogge anche intense interesseranno il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, ultimi acquazzoni al mattino anche in Lombardia. Possibili nevicate sulle Alpi orientali a partire dai 2000 metri. Temperature massime comprese tra i 23 e i 25 gradi.

Le previsioni al Centro

Il tempo peggiora fortemente su Umbria, Marche e Toscana settntrionale. Più soleggiato sull’area tirrenica e sulla Sardegna. Temperature in picchiata con 24 gradi a Firenze e 27 a Roma.

Le previsioni al Sud

Giornata ancora soleggiata e calda. Possibili piovaschi nelle zone interne della Puglia e nuvolaglia nel napoletano. Valori massimi ancora molto elevati con punte di 35 gradi.