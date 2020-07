Sardegna, “tesoro” antico recuperato dai sub dei carabinieri. VIDEO

I reperti ritrovati

Oltre alle monete, i sub hanno portato in superficie anche un fodero di spada, alcune suppellettili e tre frammenti ceramici di anfore, un frammento di ceramica decorata con smalti e uno di metallo, tutti di presunta epoca romana. Inoltre hanno individuato un grosso timone, di quasi 5 metri, presumibilmente di una nave spagnola del XVII secolo. Il tesoro infatti sarebbe stato perso in un naufragio da un'imbarcazione spagnola, dopo l'urto su uno scoglio, con molta probabilità intorno all'anno 1712. Non si conosce la zona precisa, in quanto ancora sono in corso attività investigative. La campagna di prospezioni archeologiche marine si è protratta per tutta l'estate del 2019, con servizi straordinari di controllo e monitoraggio delle aree marine protette e dei siti archeologici subacquei del Golfo di Orosei. I reperti recuperati, che sono stati affidati in custodia ai funzionari-archeologi per stabilirne con esattezza l'epoca e studiarne la provenienza e il contesto di rinvenimento, sono ritenuti di eccezionale valore storico-scientifico. Il sito archeologico sottomarino sarà sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza di Sassari.