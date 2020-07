Droga: poliziotto corriere della cocaina arrestato in Calabria

Un poliziotto in servizio presso il XII Reparto Mobile di Reggio Calabria è stato trovato in possesso di 7 chili di cocaina ed è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Locri. È accaduto il 29 luglio lungo la strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno che collega Rosarno a Marina di Gioiosa Jonica. L'uomo, C.B. di 40 anni, viaggiava in auto con moglie e figlio e si stava recando in vacanza sullo Jonio. I militari dell'Arma lo hanno fermato per un normale controllo durante il quale hanno rinvenuto in auto sette chilogrammi di cocaina.

Arrestato durante un controllo della circolazione stradale

A quanto si sa, l'arresto è stato effettuato nel corso di regolari controlli della circolazione stradale. L'uomo, dopo aver esibito una fotocopia del tesserino di riconoscimento, si è mostrato sin da subito agitato e insofferente al controllo, destando così nei militari il sospetto che potesse avere qualcosa da nascondere. Sottoposto a perquisizione, alla quale hanno partecipato anche operatori della polizia di Stato opportunamente fatti intervenire sul posto, sono stati trovate abilmente occultate all'interno di un doppio fondo ricavato dietro il vano portaoggetti le confezioni plastificate da circa 1 chilo ciascuna, per complessivi 7,5 chili di cocaina. Dichiarato in stato di arresto, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria l'agente è ora in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice di Locri.