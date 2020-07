Meteo, le previsioni di giovedì 30 luglio

Nuova ondata di caldo sul nostro Paese. Le temperature si alzeranno oltre i 30 gradi in numerose aree dello Stivale, nonostante non splenderà ovunque il sole. Poi venerdì 31 sarà una giornata da bollino rosso per dieci città

Una nuova ondata di caldo con temperature fino a 40 gradi è in arrivo sul nostro Paese. Già giovedì 30 luglio la colonnina di mercurio comincerà ad alzarsi, anche se il sole non la farà da padrone ovunque. L’afa non si arresterà e per venerdì 31 sono dieci le città con bollino rosso, secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore aggiornato a oggi. L'allerta scatterà a Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia. La prossima settimana torneranno i temporali al Centro-Nord, anche forti (LE PREVISIONI).