Spighe verdi 2020, ecco i 46 comuni campioni di sostenibilità

Come le bandiere blu per il mare, il riconoscimento è destinato ai Comuni virtuosi, in termini di agricoltura sostenibile e qualità della vita. Podio per numero di località a Marche e Toscana

Un'agricoltura sostenibile, capace di valorizzare il territorio, rispettosa dell'ambiente e della qualità della vita e capace di innovazione: sono i requisiti per cui a 46 Comuni di 13 regioni sono sono state assegnate le 'Spighe verdi' 2020. Come le bandiere blu per il mare, il riconoscimento è destinato ai Comuni virtuosi. Lo hanno annunciato Fee Italia (Foundation for environmental education) e Confagricoltura.

Podio a Marche e Toscana

Le regioni con il maggior numero di Spighe verdi sono Marche e Toscana. Tra gli indicatori considerati per la classifica ci sono innovazione in agricoltura, sviluppo sostenibile, uso del suolo, raccolta differenziata.

I vincitori regione per regione

Nelle Marche hanno vinto: Esanatoglia, Grottammare, Matelica, Mondolfo, Montecassiano e Numana. In Toscana: Castellina in Chianti, Massa Marittima, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Fiesole e Bibbona. In Campania: Agropoli, Ascea, Massa Lubrense, Positano, Pisciotta. In Lazio: Canale Monterano, Gaeta, Pontinia, Rivodutri, Roccagorga. In Piemonte: Monforte d'Alba, Pralormo, Santo Stefano Belbo, Canelli e Volpedo. In Puglia: Andria, Bisceglie, Castellaneta, Carovigno, Ostuni. Tre località vanno all'Abruzzo: Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Tortoreto. Lo stesso alla Calabria: Santa Maria del Cedro, Sellia, Trebisacce). In Veneto: Caorle, Montagnana,Porto Tolle. Per l'Umbria ricevono il riconoscimento Montefalco e Todi; in Liguria solo Lavagna; in Lombardia Sant'Alessio con Vialone; in Sicilia Ragusa.

Giansanti: "Rilancio passa da comuni e borghi"

"Il rilancio dell'economia nazionale, soprattutto in questa fase di ripartenza, passa attraverso i comuni e i piccoli borghi, un vero patrimonio italiano, nel quale le attività agricole sono centrali", ha commentato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti nel corso della premiazione. "Quest'anno ci sono quattro Comuni in piu' tra quelli premiati con le 'Spighe verdi'" - ha rilevato Claudio Mazza, presidente della Fee Italia - "una crescita che evidenzia la sempre maggiore attenzione che i Comuni rurali pongono alla gestione del territorio in chiave sostenibile".