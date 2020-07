Da Lublino a Palermo, 2700 km in bici per tornare a casa

Arriva in Sicilia stanco, la pelle bruciata dal sole, la barba lunga, qualche ferita su un ginocchio, calze e scarpe annerite dal grasso della catena che gli aveva dato problemi nell’ultimo tratto. Si scusa per i vestiti sporchi, il suo viaggio non è ancora finito, è appena arrivato dalla Calabria, quando lo intercettiamo sulla costa nord della Sicilia, nel porticciolo turistico di San Nicola L’Arena.

Salutando Pietro Terranova, studente 25 enne palermitano, laureando in ingegneria, ritrovo sul volto esausto lo stesso sorriso che caratterizzava tutte le foto e i video che mi aveva inviato durante il suo incredibile viaggio on the road cominciato a Lublino il primo luglio. La vicenda di questo ragazzone alto e sorridente, cosi come le sue fattezze, mi ricordano tanto la vicenda e l’aspetto del protagonista di Into the wild, libro e film che hanno fatto conoscere al mondo l’esperienza estrema di Christopher McCandless , alias Alexander Supertramp, che a piedi dalla California era riuscito a raggiungere l’Alaska.

Per tornare a casa Pietro Terranova ha percorso 2700 km pedalando dalla Polonia attraversando Repubblica Ceca, Austria, Slovenia e Croazia.

Una scelta estrema, dettata un pò dalla necessità e un pò dalla voglia di sfidare se stesso. Rimasto bloccato a Lublino dove studiava per il progetto Erasmus, dopo la fine del lockdown non aveva trovato un volo per tornare a casa e cosi aveva spedito i suoi bagagli, comprato una bici e l’aveva attrezzata con lo stretto necessario per affrontare il viaggio, portando l’essenziale e cercando di ridurre il peso, seguendo i tutorial postati sul web da chi prima di lui aveva già fatto una simile esperienza.