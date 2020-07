Incidente stradale a Mykonos, morta una ragazza italiana

Una ragazza di Perugia è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos. Secondo le prime informazioni, la ragazza era in vacanza nell'isola greca con un gruppo di amici. Un'altra ragazza del gruppo avrebbe riportato ferite gravi a seguito dell'incidente. Secondo quanto riporta il Messaggero, si sarebbe trattato di un incidente con uno dei due mezzi presi a noleggio dalla comitiva partita da Perugia per passare qualche giorno a Mykonos.