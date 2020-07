Meteo, le previsioni di venerdì 24 luglio

Peggioramento al Nord, dove arriva una perturbazione che in mattinata porterà rovesci e temporali. Nel pomeriggio le precipitazioni si sposteranno al Centro, specialmente su Umbria e Marche. Resta invece il caldo al Sud e sulle Isole, con temperature molto elevate

Venerdì 24 luglio sarà una giornata contraddistinta al Centro-Nord da una perturbazione già in mattinata, con rovesci e temporali che interesseranno a macchia di leopardo le regioni settentrionali. Nel pomeriggio le precipitazioni si sposteranno anche sugli Appennini centrali, in Umbria e sulle Marche. Al Sud e sulle Isole il tempo rimane invece soleggiato, con il caldo soprattutto in Sicilia, Puglia e sulle coste ioniche lucane ( LE PREVISIONI ) .

Il tempo al Nord

Tempo in rapido peggioramento fin dalle prime ore del mattino con rovesci e temporali che si intensificheranno e che colpiranno molte regioni a macchia di leopardo. Attese grandinate e colpi di vento. Le temperature saranno in diminuzione di circa 5-7 gradi: a Milano la massima si fermerà a 26 gradi, a Torino non si supereranno i 29.

Il tempo al Centro

Inizialmente condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, poi peggiora su Umbria, Marche e Appennini con temporali anche forti, in locale estensione alle interne della Toscana. Nubi in aumento sull'Abruzzo, mentre altrove resterà soleggiato. Valori massimi delle temperature compresi tra 30 e 33 gradi su tutte le regioni. A Roma sole e caldo con la massima che toccherà i 31 gradi. Possibilità di temporale anche a Firenze dove però in giornata si potranno toccare i 33 gradi.

Il tempo al Sud

Generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima molto caldo su Sicilia, Puglia e coste ioniche lucane. Valori massimi delle temperature anche molto superiori ai 30 gradi, fino a 38 in Puglia, 39 sulla Sicilia interna, Siracusa e Agrigento. Leggermente meglio a Palermo dove la colonnina si fermerà a 32 gradi. A Napoli foschia al mattino e massima di 30 gradi. In Sardegna massime anche oltre i 33 gradi.