"Abbiamo aperto un fascicolo di indagine, a carico di ignoti, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo". E' quanto ha riferito la sostituta procuratrice di Gorizia Laura Collini, in merito alla morte del bimbo caduto ieri in un pozzo nel parco Coronini Cronberg.

Il bambino ieri stava visitando il Parco assieme agli animatori di un centro estivo a cui stava partecipando.