Oreste Casalini, l’artista e scultore morto a Roma

Lo scultore e pittore avanguardista,, Oreste Casalini si è spento all'età di 58 anni. A darne l'annuncio è stata la moglie, Ekaterina Viktorovna Pugach-Domaevskaya, attraverso un post comparso sulla sua bacheca Facebook. Il funerale sarà celebrato martedì 21 luglio alle ore 16, nella chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma.

Lo ha comunicato la moglie La moglie, Ekaterina Viktorovna Pugach-Domaevskaya ne ha dato l'annuncio su Facebook: “La prima parte della terapia (immunoterapia) è andata bene, la chemioterapia non è andata, inoltre la malattia ha iniziato a progredire molto rapidamente, non si poteva fare più nulla… Ieri mattina Oreste è deceduto: è morto mentre dormiva senza soffrire”. Proprio lei, qualche tempo fa, aveva organizzato una raccolta fondi per poterlo sottoporre a una terapia combinata molto costosa.

Le sue opere in giro per il mondo Oreste Casalini, nato nel 1962, a Napoli, risiedeva ormai da diversi anni nella Capitale. Ha iniziato il suo percorso artistico all’Accademia di Belle Arti di Roma e le sue prime esposizioni sono datate 1988. Da Roma a Mumbai, passando per Tokyo, Milano, Napoli, Londra, Berlino, New York, Seattle, Dublino, Dubai: le sue opere sono oggi presenti in numerose collezioni private di tutto il mondo.





©Ansa