Meteo, le previsioni di martedì 21 luglio

Le previsioni al Nord

Sole prevalente al Nord. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori dal mattino. Nel pomeriggio qualche instabilità riguarderà l’arco alpino con possibili acquazzoni e temporali sparsi, ma altrove il tempo resterà stabile. In serata ancora piogge residue sulle Alpi orientali, nessuna precipitazione altrove. Temperature stabili con massime comprese tra i 29 e i 34 gradi. Venti deboli da Sud Ovest e mari poco mossi. Sole e qualche nube a Milano e Torino, con temperature massime di 32 e 29 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo stabile al Centro. Al mattino cieli sereni su tutte le regioni. Sole prevalente su tutta l’area anche nel pomeriggio, eccetto qualche isolata pioggia sull'Appennino centrale. Cieli stellati in serata e nessuna precipitazione prevista. Temperature in rialzo con massime comprese tra i 29 e i 34 gradi. Venti deboli da Nord Ovest e mari poco mossi o localmente mossi. Sole e massima di 34 gradi a Roma, stessa temperatura e parzialmente nuvoloso a Firenze.

Le previsioni al Sud

Sole e qualche nuvola al Sud. Cieli prevalentemente sereni in mattinata su tutte le regioni. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori interni, ma non sono attese piogge. Tempo asciutto anche in serata, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature in aumento con massime comprese tra i 29 e i 34 gradi. Venti deboli da Nord Ovest e mari poco mossi o localmente mossi. Sole a Napoli e Palermo, con temperature massime di 35 e 29 gradi.