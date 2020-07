Il formaggio pecorino più grande del mondo è sardo

“Il Gigante del Cedrino” di Loculi, Nuoro, è il più grande pecorino sardo mai prodotto prima. Pesa 598,50kg, ha un diametro di 1,60 centimetri e una altezza di 28 centimetri

Il pecorino più grande del mondo è sardo. Si chiama "Il gigante del Cedrino" ed è stato prodotto a Loculi, in provincia di Nuoro. A certificarlo sono stati la commissione del Guinness World Record e il suo giudice Lorenzo Veltri che lo hanno convalidato come "più grande formaggio del mondo di latte di pecora (Largest block of cheese - sheep's milk)

Spazio al nuovo record Prima di lui, nel Guinness dei record, c'era un altro pecorino italiano, proveniente da Ascoli Piceno. Aveva conquistato il traguardo nel 2010, in occasione della Fiera regionale dell’agricoltura e zootecnia di Castel di Lama, facendo registrare un peso di 534,7 chilogrammi, un diametro di 158 centimetri e un altezza di 29 centimetri. Un record durato 10 anni, battuto solo dai pastori di Loculi e della bassa Baronia. Per trasformare il latte in formaggio sono stati coinvolti 50 pastori di Loculi e dei Comuni limitrofi guidati dai mastri casari Pietro Deledda e Luigi Costa che hanno utilizzato 33 calderoni di rame (lapiolos).