Livorno, paracadutista trovato morto sotto un traliccio a Piombino

L’uomo, un 31enne in forza al Col Moschin, potrebbe essere deceduto dopo essersi lanciato per un malfunzionamento del paracadute, ma non si esclude una caduta accidentale nel tragitto per arrivare al punto di lancio. Alcuni colleghi lo aspettavano per cena e, non vedendolo arrivare, hanno dato l’allarme, sono andati a cercarlo e hanno trovato il corpo