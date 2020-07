Lizzano, sindaca difende la protesta Lgbt+ e blocca i carabinieri

Il post su Facebook



"Noi da questa iniziativa prendiamo, fermamente, le distanze. Certo non sta a noi dire quello per cui si deve o non si deve pregare, ma anche in una visione estremamente laica quale è quella che connota la attuale Amministrazione Comunale, la chiesa è madre e nessuna madre pregherebbe mai contro i propri figli. Qualunque sia il loro, legittimo, orientamento sessuale". Questa una parte del lungo post condiviso dalla sindaca dopo che la notizia della sua incursione è arrivata su tutti i giornali e siti italiani. "Ecco, senza voler fare polemica, ma con il cuore gonfio di tristezza, tanti altri sono i motivi per cui raccogliere una comunità in preghiera. - conclude infine la sindaca - Certo non contro chi non ha peccato alcuno se non quello di avere il coraggio di amare".