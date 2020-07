Meteo, le previsioni di mercoledì 15 luglio

La settimana prosegue con nuvolosità irregolare e tempo instabile su Alpi, fascia prealpina ed entroterra ligure, con rovesci e locali temporali. Al Centro cieli parzialmente nuvolosi al mattino, mentre al pomeriggio rovesci su Sardegna orientale e Appennino, in estensione all’Adriatico. Al Sud mattinata stabile e per larghi tratti soleggiata, con occasionali acquazzoni al pomeriggio su rilievi siculi e Appennino. Temperature stazionarie

L’alta pressione sempre più debole, nella giornata di mercoledì 15 luglio, causerà un tempo maggiormente instabile sui settori alpini, su gran parte della Pianura Padana con temporali pomeridiani e poi sulle zone interne calabresi e sulla Sicilia centro-orientale. Altrove, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie in quasi tutta la Penisola. Venti deboli ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Al Nord cielo irregolarmente nuvoloso sull'arco alpino, fascia prealpina, su gran parte della Pianura Padana e sull’entroterra ligure. Sono attesi dei temporali isolati sulle Alpi più settentrionali, qualche piovasco mattutino passeggero sulla pianura veneta e un tempo più asciutto altrove. Valori massimi delle temperature compresi tra 22 e 27 gradi. A Milano cielo parzialmente nuvoloso, con massima di 26 gradi. A Torino attesi temporali, per una massima di 26 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro è attesa pressione moderata. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Al pomeriggio rovesci su Sardegna orientale e Appennino, in estensione all'Adriatico. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Temperature con valori massimi. Fino a 32 gradi e cielo soleggiato con nuvole di passaggio a Firenze, 28 gradi a Roma, dove è previsto cielo parzialmente nuvoloso.

Le previsioni al Sud

Al Sud alta pressione in lieve cedimento, per una giornata in prevalenza soleggiata, anche se nel pomeriggio sono previste molte nubi nelle zone interne della Calabria e la Sicilia centro-orientale con qualche rovescio o temporali. Temperature con massime comprese tra 26 e 30 gradi. A Napoli sole con qualche velatura e massima di 28 gradi, massima di 30 gradi a Palermo, con il cielo parzialmente nuvoloso.