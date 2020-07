Inter-Torino 3-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

L’Inter ritrova la vittoria dopo due giornate e scaccia i venti di crisi ( FOTO ). I neroazzurri raggiungono il secondo posto in classifica, superando l’Atalanta e raggiungendo la Lazio a 68 punti. La squadra di Conte si riscatta dopo il pareggio contro il Verona per 2-2 ( HIGHLIGHTS ) e il ko contro il Bologna. Il Torino si ferma dopo la vittoria contro il Brescia e resta a cinque punti dalla zona retrocessione prima dello scontro-salvezza contro il Genoa.

Primo tempo

Comincia bene la partita dell’Inter. Nei primi 10 minuti sembra padrona del campo, schiacciando il Toro nella sua metà campo. Ma bastano due minuti ai granata per cambiare il volto del match. Un tiro di Belotti al 16esimo viene deviato in calcio d’angolo dal quale nasce l’azione, un minuto dopo, che porta al vantaggio del Torino: una mancata trattenuta di Handanovic serve involontariamente il bomber granata che a due passi dalla porta non sbaglia. La reazione della squadra di Conte è un misto di confusione e frustrazione che non riesce a cambiare le sorti del primo tempo.