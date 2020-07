Sale Bingo in crisi, senza le slot machine chiuderebbero i battenti

In Italia ci sono 198 sale Bingo per un indotto di circa 8.000 lavoratori. Ma a tenere in piedi il gioco sono gli introiti derivanti dalle slot machine. E ora sul futuro pesano le incognite dovute all'epidemia di coronavirus

In Italia ci sono 198 sale Bingo per un indotto di circa 8.000 lavoratori. Ma a tenere in piedi il gioco sono gli introiti derivanti dalle slot machine installate all'interno delle sale. A spiegarlo è l'Eurispes che ha pubblicato la ricerca "Il Bingo nella crisi del gioco legale in Italia: rischi e prospettive dell'offerta piu' 'social' della galassia gioco". Secondo i dati, infatti, "l'offerta del Bingo è strutturalmente in perdita e non potrebbe sostenersi senza il contributo degli apparecchi", settore che è invece in attivo.

Sale ridotte del 40% Nei 19 anni dalla nascita del Bingo in Italia, le sale si sono ridotte del 40%, un dato che "attesta le difficoltà di tenuta che le imprese concessionarie del Bingo hanno riscontrato e che si sono manifestate fin dai primissimi anni di gestione". A pesare sul sistema ci sono le incognite dovute agli effetti del coronavirus. "Le prossime settimane, ed i prossimi mesi - scrive l'Eurispes -, ci diranno se l'offerta del Bingo riuscirà di nuovo ad occupare la sua già limitata nicchia di mercato o se, in alternativa, si dovrà assistere ad una mori'a di sale, con conseguente impatto sull'occupazione che, come abbiamo illustrato, rappresenta una voce particolarmente rilevante in questa tipologia di gioco pubblico".