Mose, al via test paratoie in Laguna Venezia, Conte: "Va completato"

Dalla "control room", il premier ha premuto il pulsante avviando la prova generale di innalzamento delle paratoie. Per la prima volta tutto il sistema di 78 dighe mobili entra in funzione. Il presidente del Consiglio: "È giusto avere dubbi, ma ora facciamo in modo che funzioni". In mattinata alcune persone si sono radunate a bordo delle loro imbarcazioni per protestare contro l'opera

Nella Laguna di Venezia è iniziato il primo test delle 78 dighe mobili del sistema Mose. Poco prima delle ore 11, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, dalla control room nell'isola artificiale del Lido, ha premuto il pulsante che ha dato il via alla prova generale di innalzamento delle paratoie del Mose. Per la prima volta tutto il sistema di 78 dighe mobili entra in funzione alle tre bocche di porto del lido di Venezia, separando la laguna dal mare. Presenti anche i ministri Lucia Lamorgese, Paola De Micheli e Federico D'Incà, il presidente del Veneto Luca Zaia e il sindaco Luigi Brugnaro. Intanto in mattinata una decina di imbarcazioni si sono radunate nello spazio acqueo davanti a Piazza San Marco per un'azione di protesta contro il Mose. Conte: "È giusto avere dubbi, ma ora facciamo in modo che funzioni".

Conte: "Non è una passerella, siamo qui per verificare i lavori"

"Siamo qui per un test, non per una passerella. Il governo vuole verificare l'andamento dei lavori", ha detto Conte durante la cerimonia per il primo test dell’opera. "È giusto avere dubbi, è giusta la dialettica, ma dico a chi sta protestando, ai cittadini e intellettuali, concentriamoci sull'obiettivo di completare il Mose – ha proseguito Conte - Facciamo in modo che funzioni. Di fronte all'ultimo miglio la politica si assume le proprie responsabilità e decide che con un ulteriore sforzo finanziario si completa e si augura che funzioni". Poi ha fissato l’obiettivo: "Questo Mose va completato e dobbiamo fare in modo che il prossimo autunno-inverno ci sia uno strumento di salvaguardia".

Elisabetta Spitz: “Il Mose non è finito, ancora 18 mesi”

"Il Mose non è finito, ci sono 18 mesi di lavori e test - ha detto invece la commissaria alla conclusione del Mose di Venezia, Elisabetta Spitz, aprendo la cerimonia per il sollevamento delle dighe mobili - bisognerà avviare il collaudo tecnico funzionale e poi alcuni anni di rodaggio per l'avviamento, per la progressiva ottimizzazione con procedure trasparenti e controllo rigoroso dei costi". Per la commissaria si tratta di un’opera che "ha una storia travagliata e controversa. A noi è stato affidato il compito di portarla a termine. Una lunga pagina si chiude" Poi ha concluso rivolgendosi ai cittadini: "Ringraziamo i veneziani per la lunga pazienza. Con le prove dei prossimi mesi sarà già possibile dal prossimo autunno il sollevamento in caso di maree altissime e salvare dall'acqua alta la Laguna".