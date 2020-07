Coronavirus, Idee per il dopo: immaginare la nuova normalità

"Idee per il dopo" torna con un ultimo appuntamento che raccoglierà in un'unica puntata tutti i migliori interventi della tavola rotonda virtuale per capire come sarà la vita dopo il Covid-19. Lo speciale andrà in onda martedì 7 luglio dalle 20:20 e sarà disponibile sia sul sito di Sky Tg24 (QUI TUTTI I VIDEO DELLE PUNTATE) che On Demand. (LO SPECIALE)

Dieci puntate tra ospiti internazionali e idee per il futuro

Per dieci puntate numerosi ospiti internazionali, intervistati e stimolati dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis, hanno proposto idee e riflessioni per immaginare il futuro post Covid, per capire come sarà il "New normal", in ambiti fondamentali della nostra vita sociale, riflettendo su lavoro, potere, democrazia, leadership e globalizzazione. Tra i temi affrontati anche la vita digitale, il futuro delle città e la nuova urbanistica, il ruolo dell’automazione, la scienza e la ricerca di un vaccino. A queste domande hanno dato una risposta quaranta tra le menti più brillanti di questa era, collegate da tutto il mondo in uno studio dalla scenografia spettacolare e immersiva. L’appuntamento ripropone tutti gli spunti e le proposte più interessanti per ripensare la società, come collettività e come individui, ma anche per immaginare possibili scenari futuri in ambito economico e politico, per capire come potremo vivere, e convivere, con il Coronavirus.

Tutti gli ospiti dello speciale conclusivo

Gli ospiti delle dieci puntate e protagonisti dello speciale conclusivo sono: Anjana Ahuja, Paola Antonelli, Paul Berman, Brunello Cucinelli, Amy C. Edmondson, Claudio Descalzi, Luciano Floridi, Carl Benedikt Frey, Francesca Gino, Megan Greene, Brennan Jacoby, Andrew Keen, Simon Kuper, Jill Lepore, Gideon Lichfield, Winy Maas, Tim Marshall, Alessia Melegaro, Giorgio Metta, Douglas Murray, Sabina Nawaz, Moises Naim, Sabina Nuti, Gianpiero Petriglieri, Jennifer Petriglieri, Alessandro Profumo, Tomas Pueyo, David Quammen, Carlo Ratti, Alec Ross, Carlo Rovelli, Riccardo Sabatini, Maria Savona, Jeffrey Schnapp, Giuseppe Soda, Helle Soholt, Andrew Ross Sorkin, Francesco Starace, Cedric Villani e Lawrence Wright.