Le previsioni meteo del weekend dal 4 al 5 luglio. VIDEO

Le previsioni di sabato 4 luglio

Le previsioni al Nord

Al mattino molte nubi e qualche pioggia al Nordest e lungo il Po lombardo/emiliano, con miglioramenti nel corso della giornata. Sul resto delle regioni cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento ma con valori massimi sotto i 30°C. A Milano e Torino cielo poco nuvoloso con nubi sparse, in miglioramento verso sera.

Le previsioni al Centro

Al Centro venti di Maestrale e dal mattino tempo diffusamente instabile sulle regioni adriatiche, con temporali anche forti. Migliora in Toscana, mentre nel pomeriggio peggiora sul Lazio. Temperature in diminuzione con valori massimi non superiori ai 30-31°C. A Roma tempo instabile, con temporali alternati a schiarite e condizioni in miglioramento in serata. A Firenze qualche nube al mattino seguita da cielo sereno e temperature fino a 31 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud qualche rovescio, con temporali sul Casertano e piovaschi in Puglia. Durante la giornata peggioramento con temporali forti sugli Appennini, zone adiacenti e precipitazioni abbondanti su Basilicata e Puglia. Sulla Calabria tempo più soleggiato, ma in un contesto instabile. Soleggiato in Sicilia. Temperature in generale diminuzione, a stento i valori massimi saliranno oltre i 30°C. A Palermo bel tempo tutta la giornata con massime fino a 31 gradi nelle ore centrali. A Napoli cielo nuvoloso con qualche temporale in tarda mattinata e rovesci nel pomeriggio e verso sera, con massime fino a 28 gradi.